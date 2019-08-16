Киев-Баскет подписал очередного американца

Новости спорта:В прошлом сезоне Аундре выступал в чемпионате Исландии.

Киев-Баскет на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским легионером Аундре Джексоном.

24-летний форвард выступал в чемпионате NCAA за Лойолу, представляющую университет Чикаго. В прошлом сезоне он играл в чемпионате Исландии за Скаллагримур, в среднем за 22 матча набирав по 19,9 очка и совершая 8,3 подбора.

Таким образом, Джексон стал четвертым американским легионером киевлян нынешним летом: после MVP прошлого сезона Суперлиги Деона Эдвина, Киндала Хилла и Кейси Шефферда.

Вчера клуб сообщил о старте подготовки к новому сезону. Помимо прочих, с командой поддерживает форму форвард национальной сборной Украины Максим Пустозвонов.

По итогам прошлого сезона Киев-Баскет стал вице-чемпионом страны, в финальной серии уступив Химику в трех матчах (0:3). С тех пор Евгения Мурзина на посту главного тренера команды сменил Айнарс Багатскис.