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Киев-Баскет подписал очередного американца

Киев-Баскет подписал очередного американца
12:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: БК Киев-Баскет

Новости спорта:В прошлом сезоне Аундре выступал в чемпионате Исландии.

Киев-Баскет на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским легионером Аундре Джексоном.

24-летний форвард выступал в чемпионате NCAA за Лойолу, представляющую университет Чикаго. В прошлом сезоне он играл в чемпионате Исландии за Скаллагримур, в среднем за 22 матча набирав по 19,9 очка и совершая 8,3 подбора.

Таким образом, Джексон стал четвертым американским легионером киевлян нынешним летом: после MVP прошлого сезона Суперлиги Деона Эдвина, Киндала Хилла и Кейси Шефферда.

Вчера клуб сообщил о старте подготовки к новому сезону. Помимо прочих, с командой поддерживает форму форвард национальной сборной Украины Максим Пустозвонов.

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По итогам прошлого сезона Киев-Баскет стал вице-чемпионом страны, в финальной серии уступив Химику в трех матчах (0:3). С тех пор Евгения Мурзина на посту главного тренера команды сменил Айнарс Багатскис.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Аундре Джексон.
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