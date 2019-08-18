БК Одесса продлила контракт со своих лидером

Новости спорта:БК Одесса продлила контракт с центровым Романом Новиковым.

БК Одесса продлила контракт с центровым Романом Новиковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 27-летний Новиков провел за Одессу 30 матчей. В среднем за поединок центровой набирал 4 очка, совершал 1,9 подбора и делал 0,8 ассиста.

Ранее Одесса продлила контракты с форвардами Брюсом Мэйси и Евгением Балабаном. Также одесситы подписали соглашения с защитником Прометея Ярославом Кадыгробом и форвардами Майклом Холлоуэем и Рамелом Брауном. Отметим, что на днях Одесса сменила клубную эмблему.

Минувший розыгрыш украинской баскетбольной Суперлиги Одесса завершила на 6-м месте, уступив в первом раунде плей-офф Днепру (1:2).