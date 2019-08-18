Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
Состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону
Состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону
Ворскла — Днепр-1: обзор матча УПЛ (Видео)
Ворскла — Днепр-1: обзор матча УПЛ (Видео)
Ман Сити не смог обыграть Тоттенхэм в матче АПЛ
Ман Сити не смог обыграть Тоттенхэм в матче АПЛ

БК Одесса продлила контракт со своих лидером

БК Одесса продлила контракт со своих лидером
02:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:БК Одесса продлила контракт с центровым Романом Новиковым.

БК Одесса продлила контракт с центровым Романом Новиковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 27-летний Новиков провел за Одессу 30 матчей. В среднем за поединок центровой набирал 4 очка, совершал 1,9 подбора и делал 0,8 ассиста.

Ранее Одесса продлила контракты с форвардами Брюсом Мэйси и Евгением Балабаном. Также одесситы подписали соглашения с защитником Прометея Ярославом Кадыгробом и форвардами Майклом Холлоуэем и Рамелом Брауном. Отметим, что на днях Одесса сменила клубную эмблему.

БК Одесса презентовала новую эмблему

Минувший розыгрыш украинской баскетбольной Суперлиги Одесса завершила на 6-м месте, уступив в первом раунде плей-офф Днепру (1:2).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Роман Новиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трансфер Коноплянки в Бешикташ на грани срыва: названа причина
02 Ман Сити не смог обыграть Тоттенхэм в матче АПЛ
03 Определилась первая финалистка турнира WTA в Цинциннати
04 Чемпионское начало: Реал разгромил Сельту в первом туре Примеры
05 Десна и Колос расписали нулевую ничью в Чернигове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь