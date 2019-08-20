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Киев-Баскет подписал форварда сборной Украины Пустозвонова

Киев-Баскет подписал форварда сборной Украины Пустозвонова
08:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Прошлый сезон опытный игрок провел в составе Одессы.

Киев-Баскет на официальном сайте сообщил о переходе форварда Максима Пустозвонова.

Прошлый сезон 32-летний баскетболист провел в составе Одессы, в составе которой сыграл в 31 матче. В среднем за игру он набирал 13,3 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 1,6 результативных передач.

Пустозвонов ранее выступал за БК Киев, Азовмаш, БК Донецк, Будивельник, Динамо (Киев), румынские Питешти и Университатю, а также за американский Кантон Чардж.

Киев-Баскет подписал очередного американца

 
 
 
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Макс Пустозвонов - игрок «Киев-Баскета» Спустя девять лет Макс возвращается в столицу. Прошлый сезон Пустозвонов сыграл в Суперлиге в составе «Одессы»: провел 31 игру со средними показателями в 13,3 очков, 4,1 подбора, 1,6 результативные передачи. Пустозвонов является чемпионом двух стран - Украины (2012 год с БК «Донецк») и Румынии (2017 с «Клужем»). В составе сборной Украины, за которую выступает с 2009 года, участвовал в чемпионате мира 2014-го года. Добро пожаловать, Макс!

Публикация от Фан-клуб «Киев-Баскет» (@kievbasket)

Летом Киев-Баскет подписал семерых новичков: Антона Мусиенко, Александра Тищенко, Киндала Хилла, Деона Эдвина, Юрия Кондракова, Кейси Шефферда и Аундре Джексона.

По итогам прошлого сезона Киев-Баскет стал вице-чемпионом Украины, в финальной серии проиграв Химику в трех матчах (0:3).

Уже в сентябре киевляне под руководством нового главного тренера Айнарса Багатскиса стартуют в квалификации Лиги чемпионов FIBA. 17 сентября вице-чемпион Украины сыграет в Австрии против Капфенберга. Ответный матч пройдет 20 сентября в Киеве.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Максим Пустозвонов, БК Киев-Баскет.
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