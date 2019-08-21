Сборная Испании огласила состав на ЧМ-2019 по баскетболу

Руководство сборной Испании объявило состав национальной команды на предстоящее мировое первенство в Китае, сообщает Sportando. Напомним, на групповом этапе сборной Испании будут противостоять команды Пуэрто-Рико, Туниса и Ирана.
Состав сборной Испании на Кубок мира—2019 в Китае
Хоаким Колом, Руди Фернандес, Пау Рибас, Рикки Рубио, Виктор Клавер, Марк Газоль, Вилли Эрнангомес, Пьерре Ориола, Хавьер Рабаседа, Серхио Юль, Хавьер Бейран, Хуанчо Эрнангомес.
Кубок мира—2019 по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Всего в чемпионате примут участие 32 сборные команды.