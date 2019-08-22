Киев-Баскет и Черкасские Мавпы проведут спарринги

Новости спорта:Перед сборами в Латвии “Киев-Баскет” проведет 2 спарринга в Киеве.

Перед отъездом на десятидневный учебно-тренировочный сбор в Латвии серебряный призер Суперлиги Пари-Матч баскетбольный клуб “Киев-Баскет” проведет два контрольных матча в столице.

Соперником подопечных Айнарса Багатскиса станет чемпион Украины сезона-2017/18 баскетбольный клуб “Черкасские Мавпы”. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Спарринги состоятся 29 августа (в 17.00) и 30 августа (в 11.00) на родной площадке киевлян - арене спорткомплекса “Меридиан”.

31 августа киевские баскетболисты отправится в Латвию, где проведут еще 5 спаррингов.

Первый официальный матч “Киев-Баскет” проведет на выезде 17 сентября: в первом раунде квалификации Лиги чемпионов команда сыграет против австрийского “Капфенберга”. Ответный поединок состоится 20 сентября в киевском Дворце спорта.