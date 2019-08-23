Черкасские Мавпы подписали контракт с бойснийским форвардом

Новости спорта:Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

Черкасские Мавпы на официальном сайте сообщили о подписании контракта с форвардом Сеадом Хаджифейзовичем. Соглашение с боснийцем рассчитано до конца сезона 2019/20.

В прошлом сезоне Хаджифейзович играл в чемпионате Сербии в составе Нови Пазар, в среднем за игру набирая 13,4 очка. До этого в течение двух лет он выступал в Румынии за бухарестское Динамо и Галац.

В конце августа Черкасские Мавпы проведут два спарринга с Киев-Баскетом в столице Украины.

В прошлом сезоне Суперлиги Мавпы заняли последнее место в регулярном чемпионате и вылетели в первом раунде плей-офф от Запорожья (1:2 в трех матчах).