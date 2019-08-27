Блудный сын вернулся: Лейкерс подписал звездного баскетболиста

Новости спорта:Баскетболист Дуайт Ховард заключил однолетнее негарантированное соглашение, которое может быть разорвано в любой момент.

Лос-Анджелес Лейкерс подписали соглашение с 33-летним центровым Дуайтом Ховардом, сообщает официальный сайт "озерных".

По информации ESPN, баскетболист подписал негарантированный контракт на один год, который клуб может разорвать когда угодно.

Также отмечается, что за каждый день в составе калифорнийского клуба Ховард будет зарабатывать по 14 тысяч долларов. "Супермен" выбрал 39-й номер.

Отметим, что Ховард уже выступал за калифорнийскую команду в сезоне-2012/13, а в прошлом розыгрыше НБА являлся игроком Мемфис Гриззлис. В сезоне-2018/19 он сыграл лишь в 9 матчах и набирал по 12,8 очка и совершал по 9,2 подбора за 26 минут в среднем за игру.