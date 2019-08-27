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Блудный сын вернулся: Лейкерс подписал звездного баскетболиста

Блудный сын вернулся: Лейкерс подписал звездного баскетболиста
09:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Баскетболист Дуайт Ховард заключил однолетнее негарантированное соглашение, которое может быть разорвано в любой момент.

Лос-Анджелес Лейкерс подписали соглашение с 33-летним центровым Дуайтом Ховардом, сообщает официальный сайт "озерных".

По информации ESPN, баскетболист подписал негарантированный контракт на один год, который клуб может разорвать когда угодно.

Также отмечается, что за каждый день в составе калифорнийского клуба Ховард будет зарабатывать по 14 тысяч долларов. "Супермен" выбрал 39-й номер.

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Отметим, что Ховард уже выступал за калифорнийскую команду в сезоне-2012/13, а в прошлом розыгрыше НБА являлся игроком Мемфис Гриззлис. В сезоне-2018/19 он сыграл лишь в 9 матчах и набирал по 12,8 очка и совершал по 9,2 подбора за 26 минут в среднем за игру.

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Баскетбол, НБА, Дуайт Ховард, Новости баскетбола.
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