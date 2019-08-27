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Вторник, 27.08.2019
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Баскетбол. Бостон установил интересный рекорд (Фото)

Баскетбол. Бостон установил интересный рекорд (Фото)
13:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Бостон Селтикс поставили интересный рекорд.

Бостон Селтикс поставили интересный рекорд. Дело в том, что среди всех команд НБА массчусетский клуб делегировал больше всего игроков в сборную США.

На чемпионат мира-2019 от Селтикс поедут защитникм Кемба Уокер и Маркус Смарт, легкий форвард Джейлейн Браун, а также тяжелый форвард Джейсон Тейтум.

Интересно, что прошлое достижение принадлежало Оклахома-Сити Тандер (2012 год) и Голден Стэйт Уорриорз (2016). Оба клуба представили по три баскетболиста на Олимпийские игры.

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Ранее тренерский штаб национальной команды Соединенных Штатов Америки по баскетболу во главе с Греггом Поповичем объявил финальную заявку сборной для Кубка мира - 2019.

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Баскетбол, НБА, БК Бостон Селтикс, ЧМ-2019 по баскетболу.
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