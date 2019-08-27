Баскетбол. Бостон установил интересный рекорд (Фото)

Новости спорта:Бостон Селтикс поставили интересный рекорд.

Бостон Селтикс поставили интересный рекорд. Дело в том, что среди всех команд НБА массчусетский клуб делегировал больше всего игроков в сборную США.

На чемпионат мира-2019 от Селтикс поедут защитникм Кемба Уокер и Маркус Смарт, легкий форвард Джейлейн Браун, а также тяжелый форвард Джейсон Тейтум.

Интересно, что прошлое достижение принадлежало Оклахома-Сити Тандер (2012 год) и Голден Стэйт Уорриорз (2016). Оба клуба представили по три баскетболиста на Олимпийские игры.

Ранее тренерский штаб национальной команды Соединенных Штатов Америки по баскетболу во главе с Греггом Поповичем объявил финальную заявку сборной для Кубка мира - 2019.