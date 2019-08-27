Названы условия возвращения Санона в БК Днепр

Новости спорта:Озвучены условия возвращения Иссуфа Санона в украинскую Суперлигу.

Словенская Цедевита Олимпия на официальном уровне подтвердила, что Санон сезон 2019-2020 проведет в аренде в родном Днепре.

Действующий контракт Санона с Цедевитой Олимпией рассчитан до января 2022 года. В НБА права на 19-летнего украинца принадлежат Вашингтону.

Санон в прошлом сезоне в матчах Адриатической лиги в среднем за игру набирал по 4,0 очка и 1,5 подбора, а в поединках Лиги чемпионов ФИБА приносил своему клубу по 5,7 очка и 1,9 подбора.

Иссуф Санон летом ударно выступил на Евробаскете U-19 В матчах чемпионата Европы 19-летний воспитанник Днепра в среднем за игру набирал по 18,9 очка, 5,6 подбора и 4,1 передачи, что позволило ему войти в тройку самых результативных игроков турнира.