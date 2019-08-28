Женская сборная по баскетболу получила нового тренера

Новости спорта:Черногорец Срджан Радулович сменил на посту Горана Бошковича.

Исполняющим обязанности главного тренера женской национальной сборной Украины назначен черногорский специалист Срджан Радулович.

З октября 2017 Радулович был ассистентом Горана Бошковича в национальной команде, а также действующим главным тренером клуба женской украинской Суперлиги Чайка-ДЮСШ-Бердянск. С бердянским коллективом Радулович в прошлом сезоне национального первенства занял третье место. Также черногорский специалист возглавлял сборные Украины U-14 и U-15.

Ранее Радулович работал главным тренером в сербской Войводина, венгерском Шопроне и российских Спартаке и Надежде.

Следующим официальным матчем украинской женской национальной команды будет поединок квалификации Евробаскета-2021 против Бельгии, который наша сборная проведет на выезде 14 ноября 2019. Также в отборе наша команда будет противостоять сборным Португалии и Финляндии.