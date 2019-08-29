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Баскетбол. Чемпион Украины подписал двух легионеров
09:30 Сегодня Телеграф БК Химик Фото: БК Химик

Новости спорта:Южненский Химик усилился двумя американскими баскетболистами.

Состав южненского клуба пополнили два игрока. Американский бигмен Аверил Угба, 1994г.р., рост 204 см, 102 кг, прошлый сезон провел в швейцарском БК «Пулли».

Аверил Угба провел на площадке в сезоне 2018/2019 в двадцати трех матчах чемпионата по 34 минуты в среднем, набирал по 17, 2 очка, делал 6,8 подборов. 54% двухочковых и 27% дальних попыток игрока достигают цели.

В прошлом сезоне Аверил в пяти матчах чемпионата сделал дабл-дабл и установил личный рекорд результативности, набрав 36 очков и 14 подборов в игре против «Лугано Тайгерс».

Химик ищет зарубежных спонсоров

Американец Льюис Саллеван, 1995 г.р., 201 см, 105 кг, с 2014 по 2019 провел в команде UAB (NCAA). Сыграв в сезоне 2018/2019 35 матчей, провел на площадке в среднем по 27 минут с результативностью 12,3 очка и 6,8 подбора.

Процент реализации двухочковых – 56,9, процент дальних попаданий – 38,5. В числе наивысших достижений игрока в прошлом сезоне назовем набранные им 22 очка в игре против Университета Флориды, 11 подборов в противостоянии с N.Alabama; четыре дабл-дабла в прошлом сезоне.

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Баскетбол, Суперлига, БК Химик, ФБУ.
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