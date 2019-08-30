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Украинский баскетболист перешел в сербский клуб

Украинский баскетболист перешел в сербский клуб
09:31 Сегодня Телеграф Basket.com Фото: ФБУ

Новости спорта:Молодой украинский талант пополнил ряды популярного сербского клуба.

16-летний украинский форвард Александр Кобзистый стал игроком сербского клуба Мега Бемакс, сообщает авторитетный европейский агент Мишко Ражнатович.

Кобзистый является одним из самых перспективных молодых украинских баскетболистов. Этим летом на Евробаскете U-16 в черногорской Подгорице он записал на свой счет 21,8 очка (второй лучший скорер турнира) и 8,6 подборов в среднем за игру.

В Мега Бемаксе Кобзистый получит шанс сыграть в молодежной Евролиге. Также Мега Бемакс славится своим умением готовить проспектов для драфта НБА.

Украинский клуб подписал двух американцев

Через школу Мега Бемакса прошли звездный центровой Денвер Наггетс Никола Йокич, восходящая звезда Евролиги-2019 и центровой Индиана Пейсерз Гога Битадзе и многие другие.

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БК Будивельник, ФБУ, Никола Йокич, Александр Кобзистый, БК Мега Бемакс.
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