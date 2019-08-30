Украинский баскетболист перешел в сербский клуб

Новости спорта:Молодой украинский талант пополнил ряды популярного сербского клуба.

16-летний украинский форвард Александр Кобзистый стал игроком сербского клуба Мега Бемакс, сообщает авторитетный европейский агент Мишко Ражнатович.

Кобзистый является одним из самых перспективных молодых украинских баскетболистов. Этим летом на Евробаскете U-16 в черногорской Подгорице он записал на свой счет 21,8 очка (второй лучший скорер турнира) и 8,6 подборов в среднем за игру.

В Мега Бемаксе Кобзистый получит шанс сыграть в молодежной Евролиге. Также Мега Бемакс славится своим умением готовить проспектов для драфта НБА.

Через школу Мега Бемакса прошли звездный центровой Денвер Наггетс Никола Йокич, восходящая звезда Евролиги-2019 и центровой Индиана Пейсерз Гога Битадзе и многие другие.