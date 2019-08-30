Звезде НБА светит тюремное заключение

Новости спорта:Игрок НБА может оказаться за решеткой.

Новичку Лос-Анджелес Лейкерс Демаркусу Казинсу грозит тюремное заключение.

Его собираются судить за то, что он угрожал своей бывшей девушке, которая является матерью его детей.

Скандал случился из-за того, что многократный участник Матча звезд хотел видеть на своей свадьбе с Мартой Лэнг сына, но бывшая девушка отказала в этом. Из-за этого и произошла телефонная сора, в ходе которой баскетболист обещал пристрелить девушку.

Полиция штата Алабамы уже выдала ордер на арест экс-звезды Сакраменто. Стоит отметить, что из-за травмы колена он пропустит большую часть нынешнего сезона.

В прошлом сезоне он отыграл 30 матчей за Голден Стэйт, в которых набирал 16,3 очков и делал 8,2 подборов в среднем за матч.