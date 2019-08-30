Скачать
Пятница, 30.08.2019
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы
Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы

Звезде НБА светит тюремное заключение

Звезде НБА светит тюремное заключение
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок НБА может оказаться за решеткой.

Новичку Лос-Анджелес Лейкерс Демаркусу Казинсу грозит тюремное заключение.

Его собираются судить за то, что он угрожал своей бывшей девушке, которая является матерью его детей.

Скандал случился из-за того, что многократный участник Матча звезд хотел видеть на своей свадьбе с Мартой Лэнг сына, но бывшая девушка отказала в этом. Из-за этого и произошла телефонная сора, в ходе которой баскетболист обещал пристрелить девушку.

Баскетболист угрожал убить свою девушку

Полиция штата Алабамы уже выдала ордер на арест экс-звезды Сакраменто. Стоит отметить, что из-за травмы колена он пропустит большую часть нынешнего сезона. 

В прошлом сезоне он отыграл 30 матчей за Голден Стэйт, в которых набирал 16,3 очков и делал 8,2 подборов в среднем за матч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБА, Демаркус Казинс, Лос-Анджелес Лейкерс, Голден Стейт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
02 Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции
03 Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
04 Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
05 Наставник Шахтера - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь