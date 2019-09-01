Чемпионат мира по баскетболу: результаты второго игрового дня

Второй игровой день чемпионата мира не преподнес сенсаций. Были близкому к этому игроки Иордании, но Доминиканская республика все же дожала представителей Азии.
США несмотря на то что привезла в поднебесную не основной состав без проблем одолела Чехию
Результаты второго игрового дня
Группа Е
Чехия - США 67:88
Турция - Япония 86:67
Группа F
Греция - Черногория 85:60
Новая Зеландия - Бразилия 94:102
Группа G
Доминиканская Республика - Иордания 80:76
Франция - Германия 78:74
Группа H
Сенегал - Литва 47:101
Канада - Австралия 92:108
Завтра форум продолжат сборные из первых четверых групп.