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Чемпионат мира по баскетболу: результаты второго игрового дня

Чемпионат мира по баскетболу: результаты второго игрового дня
17:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:В Китае завершился второй игровой день Чемпионата мира.

Второй игровой день чемпионата мира не преподнес сенсаций. Были близкому к этому игроки Иордании, но Доминиканская республика все же дожала представителей Азии. 

США несмотря на то что привезла в поднебесную не основной состав без проблем одолела Чехию

Результаты второго игрового дня

Группа Е

Чехия - США 67:88

Турция - Япония 86:67

Группа F

Греция - Черногория 85:60

Новая Зеландия - Бразилия 94:102

Группа G

Доминиканская Республика - Иордания 80:76

Франция - Германия 78:74

Группа H

Сенегал - Литва 47:101

Канада - Австралия 92:108

Завтра форум продолжат сборные из первых четверых групп.

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Сборная Бразилии, Чемпионат мира, Сборная США, Новости баскетбола.
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