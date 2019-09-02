Аргентина добыла вторую победу на чемпионате мира по баскетболу (Видео)

Новости спорта:Сборная Аргентины обыграла Нигерию на Кубке мира по баскетболу.

На Кубке мира по баскетболу состоялись очередные матчи. В группе B, в которой также выступает сборная России, сборная Аргентины одержала победу в матче с Нигерией.

Встреча завершилась со счётом 94:81 (28:17, 15:26, 29:18, 22:20).

Эта победа стала для сборной Аргентины уже второй на турнире. Нигерийцы потерпели второе поражение, в первом туре они уступили россиянам.

Теперь сборной России для выхода в следующий раунд турнира нужно обыграть Южную Корею. В этом случае сборные Аргентины и России продолжат борьбу, а команды Южной Кореи и Нигерии покинут Кубок мира.