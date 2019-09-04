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Киев-Баскет успешно начал тренировочный сбор в Латвии

Киев-Баскет успешно начал тренировочный сбор в Латвии
10:04 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Киев-Баскет в первом матче в рамках латвийского сбора одержал победу.

Киев-Баскет в первом матче в рамках латвийского сбора одержал победу над вице-чемпионом латвийско-эстонской баскетбольной лиги ВЕФ.

Еще к большому перерыву команда Айнарса Багатскиса повела с разницей в 17 очков, из которых до конца встречи позволила сопернику отыграть только 6.

Самым результативным в составе киевлян стал Максим Пустозвонов, набравший 19 очков, а также записавший на свой счет 3 подбора и 2 передачи.

Всего в Латвии вице-чемпион Украины планирует провести 5 контрольных матчей. Ранее Киев-Баскет в двух товарищеских встречах обыграл Черкасских Мавп на своей площадке.

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Подопечные Багатскиса — единственные представители Украины в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. 17 сентября столичная команда стартует в квалификации турнира матчем против австрийского Капфенберга.

Контрольный матч

ВЕФ — Киев-Баскет 56:79 (14:14, 12:29, 15:15, 15:21)

Киев-Баскет: Пустозвонов (19), Крутоус (17), Эдвин (13), Хилл (9 + 6 подборов), Сандул (7)

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет.
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