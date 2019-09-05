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Сын Игоря Коломойского стал игроком Днепра

Сын Игоря Коломойского стал игроком Днепра
17:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук БК Днепр

Новости спорта:Сын Игоря Коломойского, Грегори, тренируется в составе баскетбольного клуба Днепр.

На официальном фейсбуке баскетбольного клуба Днепр появились фотографии предсезонной подготовки команды. На них отчетливо видно, что в составе команды тренируется Грегори (Грегорий) Коломойский, сын известного украинского бизнесмена, экс губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

О таком раскладе событий ещё в начале лета говорил сам Игорь Валерьевич, что его сын продолжит карьеру в одном из украинских клубов. О подписании контракта не сообщается в новости на фейсбук говорится, что теперь состав можно считать укомплектованным.

Несколько лет назад Грегори (Грегорий) играл за дубль Днепра, затем уехал в США, где выступал в NCAA за колледж Кливленда. Заканчивал сезон в израильском Маккабииз города Ришон-ле-Цион.

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В прошлом сезоне Днепр занял четвертое место. В этом году команда будет представлять Украину в Кубке Европы ФИБА.

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Суперлига, БК Днепр, Новости баскетбола, Грегори Коломойский.
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