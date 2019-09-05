У английского футболиста обнаружили рак

Новости спорта:Игрок Халл Сити Ангус Макдональд заболел раком кишечника.

Защитник Халл Сити Ангус МакДональд страдает раком кишечника на ранней стадии, сообщает официальный сайт клуба Чемпионшипа.

Клуб официально попросил поклонников и средства массовой информации уважать частную жизнь 26-летнего футболиста и его семьи на период борьбы с болезнью.

В данный момент здоровье МакДональда для клуба — приоритет, о чем Халл Сити сообщил в своем заявлении.

До перехода в Халл Сити в январе 2018 года защитник выступал за Басингстоук, Торки Юнайтед, АФК Уимблдон, Солсбери, Барнсли и молодежную команду Рединга.

Халл Сити на данный момент занимает 20-е место турнирной таблицы Чемпионшипа.