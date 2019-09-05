Очередной американец пополнил ростер Харьковских Соколов

Согласно информации с официальной страницы Харьковских Соколов, клуб пополнился американцем Заком Джексоном.
Предыдущие четыре года защитник играл в университете Омахи, в прошлом сезоне Зак в среднем за матч набирал 18 очков и делал 4,3 подбора. Процент попадания с игры 52,7%, с дальней дистанции 43,2%.
Джексон вписал свое имя в историю университета, ведь он вторым игроком, что сумел за период выступления набрать больше 1500 очков и свыше 500 подборов.
Ранее состав харьковчан пополнили украинцы Дмитрий Липовцев, Игорь Бояркин, Александр Тарасенко и Дмитрий Тихонов, а также два американца Деонте Бартон, Юджин Тиг и литовец Паулюс Жалис.