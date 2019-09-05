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Очередной американец пополнил ростер Харьковских Соколов

Очередной американец пополнил ростер Харьковских Соколов
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта:Американский защитник Зак Джексон продолжит карьеру в Украине.

Согласно информации с официальной страницы Харьковских Соколов, клуб пополнился американцем Заком Джексоном.

Предыдущие четыре года защитник играл в университете Омахи, в прошлом сезоне Зак в среднем за матч набирал 18 очков и делал 4,3 подбора. Процент попадания с игры 52,7%, с дальней дистанции 43,2%.

Джексон вписал свое имя в историю университета, ведь он вторым игроком, что сумел за период выступления набрать больше 1500 очков и свыше 500 подборов.

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Ранее состав харьковчан пополнили украинцы Дмитрий Липовцев, Игорь Бояркин, Александр Тарасенко и Дмитрий Тихонов, а также два американца Деонте Бартон, Юджин Тиг и литовец Паулюс Жалис.

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Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола, БК Харьковские Соколы.
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