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Избран новый спортивный директор УХЛ

Избран новый спортивный директор УХЛ
17:35 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев стал новым спортивным директором УХЛ.

В структуре руководства Украинской хоккейной лиги произошли изменения: новым спортивным директором УХЛ стал известный украинский хоккеист Александр Победоносцев.

Будучи игроком, Победоносцев выступал в составе украинских Сокола, Донбасса(с которыми четырежды выигрывал первенство Украины), Беркута и Дженералз, провёл пять лет в белорусских Гомеле и Химволокне, два сезона в ВХЛ-овских Олимпии и Титане, становился чемпионом Казахстана с Иртышом.

В составе национальной сборной Украины опытный защитник провёл более 50 матчей на чемпионатах мира, дважды был капитаном команды на мировых первенствах.

После окончания игровой карьеры в 2016 году работал в государственных структурах и в Всеукраинской Федерации кёрлинга.

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"Очень рад вернуться в хоккей в новом качестве. Популяризация хоккея в стране и вектор развития Лиги находятся в правильном направлении – и далее мы все вместе будем работать над развитием УХЛ и повышением уровня спортивной составляющей.

Вчера была завершена работа над календарём матчей, в котором максимально учтены интересы команд, посетителей арен и телезрителей. Также сейчас продолжается процесс оформления всех документов, связанных с регистрацией контрактов, подачей заявок на сезон клубами. Перед нами стоят большие задачи, с которыми, я уверен, мы справимся", - прокомментировал Александр свое назначение.

 

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ХК Сокол, Александр Победоносцев, Новости хоккея, УХЛ, ХК Донбас.
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