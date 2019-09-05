Избран новый спортивный директор УХЛ

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев стал новым спортивным директором УХЛ.

В структуре руководства Украинской хоккейной лиги произошли изменения: новым спортивным директором УХЛ стал известный украинский хоккеист Александр Победоносцев.

Будучи игроком, Победоносцев выступал в составе украинских Сокола, Донбасса(с которыми четырежды выигрывал первенство Украины), Беркута и Дженералз, провёл пять лет в белорусских Гомеле и Химволокне, два сезона в ВХЛ-овских Олимпии и Титане, становился чемпионом Казахстана с Иртышом.

В составе национальной сборной Украины опытный защитник провёл более 50 матчей на чемпионатах мира, дважды был капитаном команды на мировых первенствах.

После окончания игровой карьеры в 2016 году работал в государственных структурах и в Всеукраинской Федерации кёрлинга.

"Очень рад вернуться в хоккей в новом качестве. Популяризация хоккея в стране и вектор развития Лиги находятся в правильном направлении – и далее мы все вместе будем работать над развитием УХЛ и повышением уровня спортивной составляющей.

Вчера была завершена работа над календарём матчей, в котором максимально учтены интересы команд, посетителей арен и телезрителей. Также сейчас продолжается процесс оформления всех документов, связанных с регистрацией контрактов, подачей заявок на сезон клубами. Перед нами стоят большие задачи, с которыми, я уверен, мы справимся", - прокомментировал Александр свое назначение.