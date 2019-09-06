Чемпион Украины сыграет с Ювентусом

Новости спорта:Чемпион Украины по баскетболу Химик сыграет в Литве четыре матча.

Химик продолжит подготовку к новому сезону Суперлиги литовским сбором, на котором команда Виталия Степановского проведет 4 контрольных матча.

Сегодня, 6 сентября, действующий чемпион Украины сыграет с литовским Литкабелисом, а 8-9 сентября примет участие в турнире в Шауляе.

6 сентября — Литкабелис (Литва);

8 сентября — Нявежис (Литва);

9 сентября — соперник определится позже;

11 сентября — Ювентус (Литва).

Первый матч нового официального сезона Химик проведет 17 сентября, когда в родных стенах примет Днепр в первом матче за Суперкубок Украины. Ответный матч состоится 21 сентября.

В Суперлиге чемпион стартует 5 октября домашней игрой против Одессы.

В финале прошлого розыгрыша чемпионата Украины команда Степановского обыграла Киев-Баскет (3:0 по сумме трех матчей).