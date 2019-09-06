Экс-чемпион мира: Мейвезер побил бы Ломаченко

Новости спорта:Майки Гарсия считает, что Мейвезер без проблем бы победил Василия Ломаченко.

Американский экс-чемпион мира Майки Гарсия дал свой комментарий по поводу того, как бы завершился бой Мейвезер - Ломаченко, если бы они встретились на пике своей физической формы.

"Флойд бы победил. Почему? Флойд был намного лучше. Он бы играл с Ломаченко. Люди не согласны, потому что они большие фаны Ломаченко.

Они подхватывают этот хайп от масс-медиа", - сказал Майки Гарсия в комментарии для EsNews.

Майки Гарсия в последнем бою единогласным решением судей проиграл чемпиону IBF в полусреднем весе Эрролу Спенсу. До этого американец отказался от титула WBC в легком весе – этот пояс на прошлой неделе Ломаченко завоевал после безоговорочной победы над британцем Люком Кэмпбеллом.