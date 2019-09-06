Черкасские Мавпы и Прометей обменялись победами

Новости спорта:Клубы украинской Суперлиги провели два товарищеских поединка.

Черкасские Мавпы и Прометей в Черкассах провели две товарищеские встречи.

В первой игре сильнее были гости из Каменского, в основном благодаря старанием Миллера и Трента они захватили лидерство с самого начала и довели матч до победного конца.

Черкасские Мавпы - Прометей 78:85 (18:21, 20:25, 15:15, 25:24)

ЧМ: Хаджифейзович 26 + 5 подборов, Райт 22 + 11 подборов, Беликов 14 + 6 подборов + 7 передач

П: Миллер 19 + 12 подборов, Трент 15 + 4 передачи, Калпеппер 9 + 6 передач

Во время второй встречи инициативу с начала игры захватили Мавпы. У легионеров Прометея игра не пошла, как следствие, это привел к тому, что черкасский коллектив сумел взять реванш.

Черкасские Мавпы — Прометей 89:84 (20:15, 25:20, 14:19, 30:20)

ЧМ: Райт 23 + 5 передач, Хаджифейзович 18 + 9 подборов + 7 передач, Беликов 16 + 8 подборов, Воевода 11

П: Калпеппер 13, Сидоров 11 + 5 передач, Лукашов 10 + 5 подборов, Антипов 9

Стоит отметить, что после этих спарингов Черкасские Мавпы полетят в Ливан, где примут участие в крупном международном турнире.