Кадровые потери молодежной сборной Украины перед матчем с Финляндией

Новости спорта:Игроки "Зари" Русин и Лунев не принимали участия в последней тренировке команды Руслана Ротаня

Сегодня, 6-го сентября, сборная Украины U-21 стартует в отборочном турнире к Евро-2021 матчем со сверстниками из Финляндии.

С большой долей вероятности пропустят этот поединок игроки «Зари» Назарий Русин и Максим Лунев. Они не принимали участия в последней тренировке молодежки. Так Русин за занятием партнеров наблюдал у кромки поля. По данным источника, нападающего беспокоил палец.

Ранее из-за травм команда Руслана Ротаня не досчиталась четырех игроков: голкипера «Черноморца» Андрея Кожухаря, центрального защитника «Динамо» Дениса Попова, полузащитника «Олимпика» Романа Вантуха и форварда «Днепра-1» Владислава Супряги.

Матч Украина – Финляндия состоится в Запорожье на «Славутич-Арене». Начало в 18:30.