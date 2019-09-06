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Ярмоленко высказался по поводу трансфера Коноплянки в Шахтер

Ярмоленко высказался по поводу трансфера Коноплянки в Шахтер
00:57 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Ярмоленко не считает, что Евгений Коноплянка сделал шаг назад.

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался относительно перехода Евгения Коноплянки в Шахтер и прокомментировал нынешнее положение дел в Динамо.

— Перед началом сезона вы говорили, что Динамо станет чемпионом и даже предложили спор Дарио Срне на ужин в ресторане. Он еще не просил выбрать ресторан?

— Пока нет. Но я готов. Если Динамо не выиграет чемпионат – пусть выбирает любой ресторан.

— Чего, на ваш взгляд, сейчас не хватает Динамо?

— Считаю, я не вправе высказывать свою позицию. Это будет некрасиво по отношению к ребятам. Когда я был в команде тоже было по-разному – и чемпионат выигрывали, и на четвертом месте заканчивали. Я понимаю, в каком состоянии сейчас находятся ребята. У меня осталась группа в WhatsApp с болельщиками Динамо. Я всегда прошу их поддерживать команду. Сейчас это – самое важное. Считаю, должно быть меньше разговоров на камеру после матчей. Если у болельщиков есть претензии – они могут приехать на базу и пообщаться с игроками.

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— Вашего наследника в Динамо - Виктора Цыганкова каждое межсезонье "сватают" в зарубежные клубы. Какой совет можете ему дать?

— Я не люблю давать кому-либо советы. У каждого человека своя жизнь, свои взгляды и свое мнение. Я не знаю, как они договорились с президентом. Лично мне жаловаться не на что. Я всю жизнь мечтал играть в Динамо, и я доволен, что оставил какой-то след в этом великом клубе.

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— С Коноплянкой обсуждали его переход в Шахтер?

— Особо нет. Просто поздравил его с переходом в хорошую команду. Это его карьера и ему самому решать, где выступать.

— Вы не считаете, что Коноплянка сделал шаг назад?

— Не понимаю, о каком шаге назад может идти речь. Шахтер - отличная команда, выступает в Лиге чемпионов, показывает хороший футбол. Я не считаю, что это шаг назад.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка.
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