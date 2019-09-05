Коноплянка рассказал о дебюте и адаптации в Шахтере

Новости спорта:Новичок донецкого Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал свой дебют в составе "горняков".

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка сегодня дебютировал за донецкую команду в тренировочном матче с «Колосом».

– Что в этой контрольной встрече требовал коуч и каким было персональное задание?

– Персонального задания не было, ведь это командная игра. На поле 11 человек и еще семеро на лавочке. Нам тяжело было сыгрываться, мы все новички. Пришли молодые футболисты, пришел я – нужно было понять друг друга. Это нелегко сделать. Матч необходим в первую очередь для кондиций и знакомства с партнерами. Мы сыграли хорошо.

– Как тебя приняла команда? Общался ли с тренером тет-а-тет?

– Да, конечно. Еще перед подписанием контракта говорил с Каштру. Все хорошо, мы с ним общаемся на английском. Нет никаких проблем.

– Сколько времени понадобится для адаптации в новой команде?

– Да какая адаптация?! Думаю, что она уже прошла. Все нормально.

– Давило ли то, что люди сегодня пришли посмотреть именно на Женю Коноплянку?

– Нет. Я три месяца не был в команде. Вы думаете, я не хочу показать, на что способен? Тяжело это сделать, не скрою. У меня что-то не получалось, где-то не добегал. Но через две недели буду готов и тогда станем оценивать меня.

– Как удалось договориться с Шевченко, чтобы он отпустил из лагеря сборной? Не было ли с этим проблем?

– Считаю, Андрей Николаевич хотел этого. Я поддержал, потому что работа на тренировках – одно, а в игре все совсем иначе. В матче ты совсем другой, и я это почувствовал. У меня легкие сейчас в два раза больше растянулись.