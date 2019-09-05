Мхитарян рассказал, почему решил сменить Арсенал на Рому

Новости спорта:Хавбек сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, почему решил перейти из Арсенала в римскую Рому.

Бывший атакующий футболист Шахтера Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из Арсенала в итальянский чемпионат.

"Все произошло в последний момент. После дерби северного Лондона с Тоттенхэмом со мной связался агент и сказал, что на следующий день мне нужно лететь в Рим, чтобы пройти медицинский осмотр и затем подписать соглашение.

Это прекрасный шанс для меня, потому что в команде Унаи Эмери я не получал достаточного количества игрового времени. Я давно не играл все 90 минут, но я полностью к этому готов, поскольку регулярно очень упорно тренировался.

Футбол такой вид спорта, где играть нужно не только ногами, но и головой. Если у тебя есть уверенность, что ты в силах проводить на поле все 90 минут, то все возможно", – рассказал Генрих Мхитарян в интервью официальному сайту римского клуба.

Напомним, этим летом перед самым закрытием трансферного окна атакующий футболист сборной Армении Генрих Мхитарян перебрался из Арсенала в римскую Рому, главным тренером которой является экс-наставник Шахтера Пауло Фонсека. В столичной Роме Мхитарян будет выступать на правах аренды. Игровым номер экс-хавбек Шахтера выбрал номер 77.

Стоит отметить, что этим летом Рома подписала также экс-нападающего Днепра Николу Калинича, который перебрался из мадридского Атлетико также на правах аренды.