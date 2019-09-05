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Скончался сын двукратного чемпиона мира по футболу

Скончался сын двукратного чемпиона мира по футболу
10:31 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сын Кафу умер во время игры в футбол.

Накануне вечером несчастье постигло семью легенды бразильского футбола – двукратного чемпиона мира Кафу.

Вечером в среду в городе Баруэри скончался 29-летний сын экс-футболиста Ромы и Милана. Как сообщает ESPN, молодой человек по имени Данило умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.

Данило был экстренно доставлен в больницу, но по дороге у него случилась остановка сердца, которую старший сын Кафу не выдержал.

Информацию о кончине сына Кафу источнику подтвердил бывший партнер этого игрока по сборной Бразилии Пауло Сержио.

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Ныне Кафу 49 лет. Карьеру футболиста он завершил в «Милане» в 2008 году.

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ФК Рома, ФК Милан, Чемпион мира, Новости футбола, Кафу.
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