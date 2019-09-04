Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону

Новости спорта:Умер легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд, который еще в феврале 2019 выходил на трассу в Раубичах.

Легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд умер у себя дома в Аскере, сообщает Budstikka.no. Причины смерти пока не называются. Третьего декабря спортсмену бы исполнилось 50 лет.

В течение карьеры Ханеволд выиграл три олимпийских золота (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Ванкувер-2010), две серебряных и одну бронзовую награду Олимпийских игр.

Также Халвард пять раз становился чемпионом мира. Всего на мировых первенствах он выиграл 17 медалей (5 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых).

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После этого он работал экспертом на телевидении. В феврале-2019 года Халвард принял участие в Гонке легенд в Раубичах.