ЧМ-2019 по баскетболу: Аргентина разбила Польшу, Испания сильнее Сербии (Видео)

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты матчей чемпионата мира по баскетболу 2019.

Состоялись очередные поединки на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае. Во втором групповом этапе Аргентина обыграла Польшу со счетом 91:65. Сборная Испании одержала непростую победу над Сербией — 81:69.

Второй групповой этап

Группа I

Польша — Аргентина — 65:91 (14:20, 13:22, 14:28, 24:21)

Польша: Слотер (16), Вачиньски (6), Сель (6), Понитка (4), Грыцанюк (2) – старт; Грушецки (11), Соколовски (9), Кулиг (5), Бальцеровски (4), Олейничак (2), Лончиньски (0), Кошарек (0 + 5 потерь).

Аргентина: Скола (21), Делия (12), Бруссино (10), Гарино (9), Кампаццо (7 + 6 передач) – старт; Фхельеруп (9), Дек (9), Лапровиттола (7 + 7 передач), Редиво (4), Вильдоса (3), Галлицци (0), Каффаро (0).

Группа J

Испания — Сербия — 81:69 (13:20, 32:17, 22:19, 14:13)

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