Чемпионат мира по баскетболу: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)

Первые поражения Сербии и Польши, невероятный камбэк сборной Италии и победа России, которая не спасла их от вылета, в результатах игрового дня. В матчах за 17-32 места Китай уступил Нигерии, Филиппины проиграли Ирану, в матче африканских команд Тунис таки дожал Анголу, а Южная Корея с нервами, но победила Кот-д'Ивуар.
Определились и первые четвертьфиналисты турнира. Победитель Группы I Аргентина вышла на второе место группы F Сербию, а Польша получила в соперники Испанию.
Группа I
Венесуэла - Россия 60:69
Польша - Аргентина 65:91
Группа F
Испания - Сербия 81:69
Пуэрто-Рико - Италия 89:94
Первые четвертьфинальные пары
Аргентина - Сербия
Польша - Испания
Матчи за 17-32 места
Кот-д'Ивуар - Южная Корея 71:80
Тунис - Ангола 86:84
Иран - Филиппины 95:75
Китай - Нигерия 73:86
Сегодня, 9 сентября, состоится последние матчи группового этапа.