Чемпионат мира по баскетболу: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)

Новости спорта:В Китае сборные со всего мира соревнуются за звание чемпиона мира.

Первые поражения Сербии и Польши, невероятный камбэк сборной Италии и победа России, которая не спасла их от вылета, в результатах игрового дня. В матчах за 17-32 места Китай уступил Нигерии, Филиппины проиграли Ирану, в матче африканских команд Тунис таки дожал Анголу, а Южная Корея с нервами, но победила Кот-д'Ивуар.

Определились и первые четвертьфиналисты турнира. Победитель Группы I Аргентина вышла на второе место группы F Сербию, а Польша получила в соперники Испанию.

Группа I

Венесуэла - Россия 60:69

Польша - Аргентина 65:91

Группа F

Испания - Сербия 81:69

Пуэрто-Рико - Италия 89:94

Первые четвертьфинальные пары

Аргентина - Сербия

Польша - Испания

Матчи за 17-32 места

Кот-д'Ивуар - Южная Корея 71:80

Тунис - Ангола 86:84

Иран - Филиппины 95:75

Китай - Нигерия 73:86

Сегодня, 9 сентября, состоится последние матчи группового этапа.