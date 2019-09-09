БК Днепр завоевал серебро Кубка Гарастаса в Литве (Фото)

Новости спорта:Баскетбольный клуб Днепр уступил в финале Кубка Гарастаса литовскому Невежису.

Днепр, обыграв вчера российскую Парму, вышел в финал Кубка Гарастаса, который проходит в Литве, где днепряне проводят подготовку к сезону.

В финале их соперником был местный Нептунас, занявший в прошлом чемпионате Литвы третье место.

Гонимые вперед фанатами литовцы с самого начала игры взяли контроль в свои руки и по ходу игры отрывались аж на 24 очка. Днепр к концу матча сократил разрыв в счете, но все равно игра завершилась уверенной победой Нептунаса - 75:63.

В составе украинского клуба самым результативным стал Максим Корниенко, форвард набрал 16 очков. Больше никто из подопечных Журавлева не смог преодолеть отметку в 10 очков.

На счету капитана Станислава Тимофеенко 9 очков, а единственный легионер в составе Днепра Генри Дугат набрал 8 очков, к которым добавил 7 подборов.