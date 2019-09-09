Украинец стал самым результативным на Евробаскете 3х3

Новости спорта:Илья Заец стал самым результативным игроком Евробаскета U-18 3х3.

В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат Европы по баскетболу 3х3 среди игроков до 18 лет (U-18).

На Евробаскете U-18 приняли участие мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3. В этом году украинские команды завершили соревнования без наград.

Близка к медалям была мужская сборная Украины. Однако в матче за 3 место украинские баскетболисты уступили Израилю со счетом 18:21 и в результате стали четвертыми. Команда сыграла в Тбилиси 5 матчей, в которых одержала две победы.

Чемпионом стала сборная Литвы, победившая в финале Францию. К тому же литовцы одолели украинцев в полуфинале.

Игрок сборной Украины Илья Заяц стал самым результативным участником чемпионата Европы. У него 43 очка в 5-ти матчах. Это на 10 больше, чем у ближайшего преследователя.