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Украинец стал самым результативным на Евробаскете 3х3

Украинец стал самым результативным на Евробаскете 3х3
13:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Илья Заец стал самым результативным игроком Евробаскета U-18 3х3.

В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат Европы по баскетболу 3х3 среди игроков до 18 лет (U-18).

На Евробаскете U-18 приняли участие мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3. В этом году украинские команды завершили соревнования без наград.

Близка к медалям была мужская сборная Украины. Однако в матче за 3 место украинские баскетболисты уступили Израилю со счетом 18:21 и в результате стали четвертыми. Команда сыграла в Тбилиси 5 матчей, в которых одержала две победы.

Результаты матчей ЧМ по баскетболу

Чемпионом стала сборная Литвы, победившая в финале Францию. К тому же литовцы одолели украинцев в полуфинале.

Игрок сборной Украины Илья Заяц стал самым результативным участником чемпионата Европы. У него 43 очка в 5-ти матчах. Это на 10 больше, чем у ближайшего преследователя.

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Суперлига, ФБУ, Евробаскет, Илья Заец.
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