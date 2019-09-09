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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу
16:41 Сегодня Телеграф https://fbu.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:В Киеве состоялась жеребьевка Кубка Украины по баскетболу.

Сегодня, 9 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала мужского Кубка Украины, в котором примут участие команды Первой, Высшей лиг и Суперлиги Пари-Матч.

В этом раунде противостояния будет состоять из двух матчей - первый проходить на площадке команды, которая представляет низшую лигу. Если оба клуба представляют одну лигу - первый матч будет играть на площадке команды, которая указана первой. Квалификационный раунд, по итогам которого будет окончательно определен пары 1/16 финала, завершится 6 октября.

Таким образом сформирована и соревновательная сетка: в 1/8 финала играть победители пары "1" против победителя пары "2", победитель пары "3" против победителя пары "4" и так далее.

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Самой интересной парой на этом этапе будет, пожалуй, противостояние Соколы - Политехник, ведь оба клуба представляют Харьков. 

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Суперлига, Кубок Украины, ФБУ, Новости баскетбола.
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