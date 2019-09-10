Черкасские Мавпы подписали звездного американца: видео действий форварда

Новости спорта:Черкасские Мавпы продолжают усиливать состав перед началом сезона

Очередным новичком черкасского клуба стал американский защитник Джейлин Эрингтона (193см, 86кг), который имеет опыт выступлений в NCAA, Еврокубке, а также чемпионатах Польши и Венгрии.

Свою баскетбольную карьеру американец начал в академии Боумана (США) в 2011 году, после этого год играл за команду второго дивизиона NCAA, а затем четыре года провел в первой студенческой лиге США, где защищал цвета Бейкерсфилд. В свой последний год студенчества Джейлин набирал в среднем 14.3 балла, 4.7 подборов и 2 ассиста.

После этого защитник перебрался в чемпионат Польши, где сыграл 41 матч за Анвил Влоцлавек. Там американец в среднем набирал 8.5 баллов, 2.1 подборов и отдавал 2.1 результативных передач.

Видео лучших действий американца:

Предыдущий же свой сезон новичок Мавп провел в венгерском Сольноке, за который также в свое время играли игроки сборной Украины Александр Липовый и Кирилл Натяжко.

Там Эрингтона успел сыграть в 30 матчах в рамках чемпионата страны, а также в восьми матчах Кубка Европы ФИБА.

За сезон 2018/19 американец имел следующую статистику: 10.1 очков, 3.7 подборов, 3.3 ассиста при 35% точности трехочковых бросков.