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Киев-Баскет не знает горечи поражений на сборах в Латвии

Киев-Баскет не знает горечи поражений на сборах в Латвии
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости спорта:Киев-Баскет одержал шестую победу в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов.

Вчера, 9 сентября, украинская баскетбольная команда Киев-Баскет, проходящая сборы в Латвии, обыграла представителей Эстонии БК Раплу.  Матч завершился со счетом 89:74.

Киев-Баскет - Рапла 89:74 (25:10, 26:24, 24:24, 14:16)

К: Сандул 14 + 8 подборов, Отверченко 12, Эдвин 11, Тищенко 11, Джексон 10 + 5 подборов, Пустозвонов 7, Крутоус 6, Шеффорд 6, Хилл 5, Петров 5 + 6 передач, Мусиенко 2

Стоит отметить, что для киевлян это уже шестая победа в рамках подготовки к новому сезону.

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В конце августа подопечные Айнарса Багатскиса дважды в Киеве разгромили Черкасские Мавпы. А до матча с Раплой киевляне дважды победили другого представителя Эстонии Калев, а также сломили сопротивление латвийского ВЭФа. 

Совсем скоро состоится старт в квалификации Лиги чемпионов, где их соперником будет австрийский Капфенберг.

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Суперлига, Лига Чемпионов, ФБУ, Новости баскетбола, Киев-Баскет.
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