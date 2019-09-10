NBA запретила игрокам носить самурайские повязки: в чем причина

Новости спорта:Руководство Национальной баскетбольной ассоциации запретило использование игроками во время матчей самурайских повязок.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации запретило использование игроками во время матчей самурайских повязок. В лиге заявили, что все сделано для безопасности.

«Команды беспокоились по поводу безопасности и разной длины повязок. В прошлом сезоне некоторые игроки носили их, но по ходу чемпионата мы не стали вмешиваться», — цитирует официального представителя НБА Майка Басса журналист Эдриен Войнаровски.

Комитет по проведению соревнований НБА во время принятия решения отметил, что некоторые из повязок из-за своей длины свисают на спине игроков.

В минувшем сезоне в НБА с повязками играли такие игроки, как Джимми Батлер, Андре Драммонд, Дрю Холидэй и другие.