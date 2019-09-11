Президент Харьковских Соколов: Мальчиками для битья не будем

Новости спорта:Сергей Чебышев с нетерпением ждет старта сезона.

Президент Харьковских Соколов Сергей Чебышев в комментарии программе Overtime рассказал о предстоящем старте клуба в дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе Украины - Суперлиге Пари-Матч.

"Мы со всей серьезностью подошли к выступлению в Суперлиге Пари-Матч. Вы видите, как мы проводим комплектацию - не хотим быть мальчиками для битья, хоть это и будет дебютный для нас сезон. Ставим высокие задачи.

Будет очень трудно, ведь опыта выступлений в Суперлиге у нас не было, все организационные моменты и финансовые возможности - это мы дорабатываем. Радует то, что команда собралась, состав боевой - сочетание опыта и молодого задора. Очень надеюсь, что тренерский штаб сумеет все это собрать вместе и у нас будет боеспособный коллектив.

С главным тренером Владимиром Ковалем я знаком уже более 10 лет. Когда он был игроком, я судил его матчи, а сейчас мы уже на других ролях. Мне очень комфортно и приятно иметь с ним дело - у нас полное взаимопонимание и командная работа.

Нам удалось добиться того, что абсолютно все матчи мы будем проводить в Локомотиве и, что важно, все тренировки - тоже. Поэтому у нас будет возможность лучше попадать в свои кольца и одну-две победы "лишние" дома возьмем