Грегг Попович назвал, что по его мнению убивает современный баскетбол

Новости спорта:Грегг Попович считает, что трехочковые броски не идут на пользу баскетболу.

Главный тренер сборной США и Сан-Антонио Сперс Грегг Попович высказал мнение о важности 3-очковых бросков в баскетболе.

"Для меня 3-очковый бросок убивает баскетбол. К сожалению, похоже он всем так нравится. Но, как мне кажется, 3-очковый во многом лишает баскетбол первозданной красоты, лишает движения. Все превращается в проход и скидку.

В США я со всеми шучу: А почему бы нам не ввести 4-очковый, 5-очковый? Устроим настоящий цирк. Вот, что я думаю. Я ненавижу 3-очковый. Но приходится этим пользоваться. Нужно следовать общему помешательству, иначе ты проиграешь.

Что-то изменится. Правила изменятся и чистота вернется в баскетбол, рывки по лицевой, стратегия. Легко найти того, кто может обыгрывать один на один и бросать. По-моему, это скучно, – сказал Попович.