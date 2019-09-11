Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Грегг Попович назвал, что по его мнению убивает современный баскетбол

Грегг Попович назвал, что по его мнению убивает современный баскетбол
02:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Грегг Попович считает, что трехочковые броски не идут на пользу баскетболу.

Главный тренер сборной США и Сан-Антонио Сперс Грегг Попович высказал мнение о важности 3-очковых бросков в баскетболе.

"Для меня 3-очковый бросок убивает баскетбол. К сожалению, похоже он всем так нравится. Но, как мне кажется, 3-очковый во многом лишает баскетбол первозданной красоты, лишает движения. Все превращается в проход и скидку.

В США я со всеми шучу: А почему бы нам не ввести 4-очковый, 5-очковый? Устроим настоящий цирк. Вот, что я думаю. Я ненавижу 3-очковый. Но приходится этим пользоваться. Нужно следовать общему помешательству, иначе ты проиграешь.

Рамос хочет, чтобы Бейл остался

Что-то изменится. Правила изменятся и чистота вернется в баскетбол, рывки по лицевой, стратегия. Легко найти того, кто может обыгрывать один на один и бросать. По-моему, это скучно, – сказал Попович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБА, Сборная США, Грегг Попович, Новости баскетбола, Сан-Антонио Сперс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Украина - Нигерия: стартовые составы команд
03 Роналду может стать автором феноменального рекорда после матча с Литвой
04 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
05 Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь