"Мы его любим": капитан Реала - о будущем Бэйла

Новости спорта:Серхио Рамос высказался в адрес своего партнера по команде Гарета Бэйла.

Капитан Реала Серхио Рамос высказался в адрес своего партнера по команде Гарета Бэйла. Напомним, летом валлийский форвард был близок к тому, чтобы покинуть мадридский клуб.

"Гарет - футболист с уникальным талантом. Он был и остается важным для Реала. Вся команда любит его.

Для нас, как для одноклубников непонятны разные слухи о нем, но сейчас он игрок Реала. Вся команда рада, что он здесь находится", - цитирует Рамоса RadioTimes.com.

Напомним, в текущем сезоне валлиец провел три матча в чемпионате Испании, забив при этом 2 гола и отметившись одной результативной передачей.