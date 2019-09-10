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Аргентина остановила Сербию в походе за золотом ЧМ по баскетболу (Видео)

Аргентина остановила Сербию в походе за золотом ЧМ по баскетболу (Видео)
20:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентина сделала громкий апсет, обыграв сборную Сербии в четвертьфинале Чемпионата мира.

Сборная Аргентины смела нанести поражения Сербам в четвертьфинале Чемпионата мира по баскетболу и выбила их с борьбы за золотые медали. К слову, именно сербы считались главным конкурентом США в борьбе за золотые медали.

Аргентина — Сербия 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)

Аргентина: Кампаццо 18 + 12 передач + 3 перехвата, Гарино 15, Бруссино 4, Скола 20 + 5 подборов, Делиа 4 — старт; Дек 13 + 8 подборов, Фьеллеруп 2, Лапровиттола 8, Каффаро, Галицци 2, Вилдоза 11. 

Химик обыграл литовский клуб

Сербия: Йович 7 + 5 передач, Богданович 21, Лючич 12, Йокич 16 + 10 подборов + 5 передач, Радулица — старт; Бьелица 18 + 7 подборов, Мицич 3, Гудурич 5, Марьянович, Милутинов, Симонович 3.

Во втором поединке дня Сборная Испании одержала уверенную победу над Польшей в 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу. Игра завершилась со счетом 90:78.

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Чемпионат мира, Сборная США, Сборная Аргентины, Новости баскетбола.
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