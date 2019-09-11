Черкасские Мавпы с поражения стартовали на международном турнире в Ливане

Новости спорта:Черкаский клуб проиграл первую встречу на международном товарищеском турнире в Ливане.

Чемпион Украины 2018 года по баскетболу уступил в первой встрече на товарищеском турнире в Ливане.

Обидчиком Мавп стал местный Хупс Клаб, который обыграл гостей из Украины 98:90.

Хупс Клаб - Черкасские Мавпы 98:90 (23:18, 30:16, 26:31, 19:25)

Согласно сообщениям сайта черкащан, хозяева захватили лидерство с самого начала и уже к большому перерыву вели +19. Во второй половине подопечные Михельсона немного сократили отставание, но на большее их не хватило. Как итог, поражение 90:98.

Следующимй матч Черкасские Мавпы проведут 12 сентября. Тогда их соперником будет Стелсахал.