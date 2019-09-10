Игрок НБА подрался с болельщиками перед матчем НФЛ

Причиной конфликта стало то, что Скотт был в джерси Филадельфии, а болельщики в экипировке Вашингтон Редскинз. Скотт нанес пару ударов по группе болельщиков в зеленых майках. Игроку НБА тоже досталось, но сильных травм в драке он не получил.