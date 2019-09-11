Киев-Баскет продолжает крушить соперников на предсезонных сборах

Новости спорта:Киев-Баскет выиграл свой пятый матч в рамках латвийского сбора.

Киев-Баскет выиграл свой пятый матч в рамках латвийского сбора, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

Соперником киевлян стала команда Пено Гвайгждес, уступившая вице-чемпиону Украины 9 очков (92:83).

Самым результативным в составе команды Айнарса Багатскиса стал летний новичок клуба Деон Эдвин, на счету которого 18 очков, а также 7 результативных передач и 4 перехвата.

С учетом пяти выигранных матчей в Латвии, а также двух побед в Киеве над Черкасскими Мавпами, столичная команда выиграла все 7 матчей перед стартом сезона.

Официальная кампания для Киев-Баскета стартует 17 октября, когда подопечные Багатскиса сыграют с австрийским Капфенбергом на выезде в квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч состоится в киевском Дворе спорта 20 октября.

Рига. Контрольный матч

Киев-Баскет — Пено Гвайгджес 92:83

Киев-Баскет: Эдвин (18 + 7 передач), Пустозвонов (17), Шефферд (14), Джексон (12), Хилл (11), Петров (9 + 7 подборов + 6 передач)