Детройт намерен подписать легендарного конкурента для Михайлюка

Новости спорта:Джо Джонсон может пополнить ряды Детройт Пистонз.

Детройт Пистонз рассматривает вариант с подписанием атакующего защитника Джо Джонсона, передает clutchpoints.com.

В течение своей карьеры 38-летний Джонсон поиграл за Бостон Селтикс, Финикс Санс, Атланту Хокс, Бруклин Нетс, Майами Хит, Юту Джаз и Хьюстон Рокетс. Также он семикратный участник Матча всех звезд НБА.

В последнее время Джонсон выступал в лиге BIG3 за команду Триплетс.

Важно отметить, что на позиции Джонсона в Детройте выступает украинец Святослав Михайлюк.

Прошлый сезон Михайлюк начинал в майке Лос-Анджелес Лейкерс, которые в начале нынешнего года обменяли его в Детройт. Суммарно в прошлом сезоне он сыграл в 42 матчах, в среднем за игру набирая 3,2 очка.

В прошлом сезоне Пистонз с восьмого места вышли в плей-офф НБА, но проиграли в первом же раунде в серии с Милуоки Бакс (0:4).