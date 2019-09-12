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Четверг, 12.09.2019
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Детройт намерен подписать легендарного конкурента для Михайлюка

Детройт намерен подписать легендарного конкурента для Михайлюка
07:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Джо Джонсон может пополнить ряды Детройт Пистонз.

Детройт Пистонз рассматривает вариант с подписанием атакующего защитника Джо Джонсона, передает clutchpoints.com.

В течение своей карьеры 38-летний Джонсон поиграл за Бостон Селтикс, Финикс Санс, Атланту Хокс, Бруклин Нетс, Майами Хит, Юту Джаз и Хьюстон Рокетс. Также он семикратный участник Матча всех звезд НБА.

В последнее время Джонсон выступал в лиге BIG3 за команду Триплетс.

Важно отметить, что на позиции Джонсона в Детройте выступает украинец Святослав Михайлюк.

Лейкерс хотят выгнать с команды звездного игрока

Прошлый сезон Михайлюк начинал в майке Лос-Анджелес Лейкерс, которые в начале нынешнего года обменяли его в Детройт. Суммарно в прошлом сезоне он сыграл в 42 матчах, в среднем за игру набирая 3,2 очка.

В прошлом сезоне Пистонз с восьмого места вышли в плей-офф НБА, но проиграли в первом же раунде в серии с Милуоки Бакс (0:4).

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Детройт Пистонз.
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