MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны

Новости спорта:Американец выигрывал чемпионат Украины в составе столичного Будивельника.

Бывший баскетболист Будивельника Малкольм Дилэйни подпишет контракт с Барселоной после прохождения всех медицинских обследований, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с новичком будет подписан по схеме 1+1.

Американец выступал за киевский клуб в сезоне 2012/13, став чемпионом Украины и получив звание MVP сезона в национальной Суперлиге.

После времени в Киеве Дилэйни играл в Баварии и Локомотиве, а в 2016 году вернулся в Америку, где подписал контракт с Атланта Хокс. В прошлом году стал баскетболистом китайских Гуандун Саузерн Тайгерс.

Тем временем, Барселона с украинским легионером Артемом Пустовым в составе выиграла первый в сезоне трофей — Кубок Каталонии. В решающем матче Пустовой набрал 4 очка.