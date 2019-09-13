Скачать
Пятница, 13.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны

MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
07:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Американец выигрывал чемпионат Украины в составе столичного Будивельника.

Бывший баскетболист Будивельника Малкольм Дилэйни подпишет контракт с Барселоной после прохождения всех медицинских обследований, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с новичком будет подписан по схеме 1+1.

Американец выступал за киевский клуб в сезоне 2012/13, став чемпионом Украины и получив звание MVP сезона в национальной Суперлиге.

Черкасские Мавпы добыли первую победу на турнире в Ливане

После времени в Киеве Дилэйни играл в Баварии и Локомотиве, а в 2016 году вернулся в Америку, где подписал контракт с Атланта Хокс. В прошлом году стал баскетболистом китайских Гуандун Саузерн Тайгерс.

Тем временем, Барселона с украинским легионером Артемом Пустовым в составе выиграла первый в сезоне трофей — Кубок Каталонии. В решающем матче Пустовой набрал 4 очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Малькольм Дилэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
02 Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
03 Моуриньо рассказал, в каком клубе ему работалось лучше всего
04 Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис
05 Лучший бомбардир в истории футбола среди сборных: Роналду превзойдет меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь