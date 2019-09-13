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Черкасские Мавпы добыли первую победу на турнире в Ливане

Черкасские Мавпы добыли первую победу на турнире в Ливане
07:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта:Черкасские Мавпы провели второй матч на предсезонном турнире в Ливане.

Черкасские Мавпы провели второй матч на предсезонном турнире в Ливане. Команда Максима Михельсона обыграла клуб из Туниса Star Sahal со счетом 74:71.

На большой перерыв команды ушли при перевесе команды из Туниса в два очка. Во второй части матча Мавпы не позволили сопернику уйти в отрыв. В четвертой четверти представителям Украины удалось выйти вперед и добыть первую победу на турнире.

Вчера Черкасские Мавпы уступили команде из Ливана Хупс Клаб (90:98).

Официальный сезон черкасская команда начнет с домашнего матча против дебютанта украинской Суперлиги Харьковских Соколов 4 октября.

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Конярольный матч

Черкасские Мавпы — Star Sahal (Тунис) 74:71 (13:19, 18:14, 19:18, 24:20)

Черкасские Мавпы: Дион Райт (23 + 7 подборов), Хаджифейзович (17 + 7 подборов), Беликов (11 + 5 подборов), Кольченко (10 + 6 передач + 4 потери)

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Баскетбол, Суперлига, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола.
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