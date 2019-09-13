БК Днепр проиграл турецкому клубу на предсезонном сборе

Новости спорта:БК Днепр в контрольном матче на предсезонном сборе в Турции уступил местному Турк Телекому.

БК Днепр в контрольном матче на предсезонном сборе в Турции проиграл Турк Телекому (71:77).

Решающим отрезком игры стала третья четверть, которую турки выиграли с перевесом в 10 очков.

Самым результативным в составе Днепра был Иссуф Санон, на счету которого 17 очков. Станислав Тимофеенко и Кирилл Фесенко в отчетном матче оформили дабл-дабл.

Завтра Днепр проведет спарринг против турецкой Каршияки.

Турк Телеком (Турция) — Днепр 77:71 (15:16, 26:20, 23:13, 11:22)

Днепр: Тимофеенко (14 очков+ 10 подборов), Дугат (13 очков+ 7 подборов), Фесенко (13 очков+ 12 подборов), Санон (17 очков+ 3 подбора + 2 передачи)