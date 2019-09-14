Киев-Баскет усилил состав опытным украинцем

Новости спорта:Киев-Баскет подписал экс-игрока Черкасских Мавп и национальной сборной Украины Руслана Отверченко.

Согласно информации сайта БК Киев-Баскет, клуб официально подписал контракт с Русланом Отверченко, который в прошлом сезоне играл за Черкасские Мавпы.

В составе черкасского клуба в Суперлиге защитник провел 10,6 очков, собирал 2,5 подборов и отдавал 2,5 передачи за 23,5 минуты в среднем за матч.

"Меня все устраивает. Подход профессиональный, многих ребят давно знаю. Со всеми дружим.

Атмосфера, конечно, тоже хорошая. Поэтому никаких проблем с адаптацией не почувствовал. А что касается командной работы - еще есть над чем работать, но подходим к старту сезона в хорошей физической форме", - рассказал Руслан о эмоциях после официального подписания контракта.