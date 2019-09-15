Черкасские Мавпы вылетели из турнира в Ливане

Новости спорта:Черкасские Мавпы уступили чемпиону Ливана.

Чемпион Украины 2017-2018 Черкасские Мавпы уступили самому титулованному клубу Ливана Аль-Рияди и покинули международный товарищеский турнир после группового этапа.

Аль-Рияди - Черкасские Мавпы 84:78 (30:14, 12:24, 19:15, 23:25)

А: Воррен 25 + 5 передач, Аракажи 17, Нур 13 + 11 подборов

Ч: Беликов 24, Хаджифейзович 18 + 5 подборов, Ламар 10 + 9 подборов

Проблемы украинский клуб начал испытывать с самого начала встрече. Хозяева площадки, гонимые местными болельщиками вперед, быстро взяли игру под контроль и выиграли первую четверть с огромным преимуществом - 30:14.

Во втором отрезке игры Мавпы пришли в себя, сумев отыграть за десять минут 12 очков.

Последние две четверти прошли в равной борьбе, как только украинская команда подравнивала счет, ливанцы снова делали комфортную для себя разницу в счете и сумели выиграть 84:78.

Самым результативным в составе Черкасских Мавпы стал Александр Беликов, набравший 24 очка.