Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Тейшейра - Крылов. Видео боя
Тейшейра - Крылов. Видео боя
Украинский супертяж Тесленко впервые проиграл на профи-ринге (Видео)
Украинский супертяж Тесленко впервые проиграл на профи-ринге (Видео)
Гэтжи - Серроне. Видео боя
Гэтжи - Серроне. Видео боя

Черкасские Мавпы вылетели из турнира в Ливане

Черкасские Мавпы вылетели из турнира в Ливане
09:20 Сегодня Телеграф Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта:Черкасские Мавпы уступили чемпиону Ливана.

Чемпион Украины 2017-2018 Черкасские Мавпы уступили самому титулованному клубу Ливана Аль-Рияди и покинули международный товарищеский турнир после группового этапа.

Аль-Рияди - Черкасские Мавпы 84:78 (30:14, 12:24, 19:15, 23:25)

А: Воррен 25 + 5 передач, Аракажи 17, Нур 13 + 11 подборов

Ч: Беликов 24, Хаджифейзович 18 + 5 подборов, Ламар 10 + 9 подборов

Cербия обыграла Чехию в матче за 5-е место на ЧМ-2019 по баскетболу

Проблемы украинский клуб начал испытывать с самого начала встрече. Хозяева площадки, гонимые местными болельщиками вперед, быстро взяли игру под контроль и выиграли первую четверть с огромным преимуществом - 30:14.

Днепр уступил на сборах в Турции

Во втором отрезке игры Мавпы пришли в себя, сумев отыграть за десять минут 12 очков.

Последние две четверти прошли в равной борьбе, как только украинская команда подравнивала счет, ливанцы снова делали комфортную для себя разницу в счете и сумели выиграть 84:78.

Самым результативным в составе Черкасских Мавпы стал Александр Беликов, набравший 24 очка. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперлига, Черкасские Мавпы, ФБУ, Новости баскетбола, Александр Кольченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
03 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
04 Тайсон уже в сознании: детали травмы появятся завтра
05 Американский супертяжеловес хочет преподать урок Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь